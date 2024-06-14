В Казани изменят схему движения по улице Нурсултана Назарбаева
С 19 июня по 19 августа в Казани частично перекроют движение транспорта на участке улицы Нурсултана Назарбаева. Причиной стало строительство сетей инженерно-технического обеспечения.
По сообщению Комитета внешнего благоустройства, будет перекрыта проезжая часть в районе здания №78а, корп. 1 по улице Хади Такташа.
Напомним, в Казани продлено ограничение движения на улице Академика Лаврентьева в связи с реконструкцией тепловода.
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