В Татарстане из-за падения дерева задержался поезд, следующий по маршруту Адлер — Барнаул

Фото: Максим Кокунин

Сегодня, 14 июня, вблизи Казани на перегоне станций Васильево — Юдино произошло падение дерева у железнодорожного полотна при прохождении пассажирского поезда сообщением Адлер — Барнаул.

По предварительным данным, задержка движения поезда составила около 1 часа 20 минут. В результате происшествия пострадавших нет, повреждения железнодорожной инфраструктуры не произошло. В настоящее время поезд следует по маршруту.

— На место происшествия выехал помощник Татарского транспортного прокурора. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, — сообщает пресс-служба прокуратуры в своем телеграм-канале.

Напомним, вчера около 18.30 мск в нижнекамском аэропорту Бегишево произошло авиационное событие с легким учебным двухмоторным самолетом Diamond DA-42 NG. По предварительным данным, у воздушного судна сложились стойки шасси во время посадки.

