В Казани с 19 июня на бескондукторную систему оплаты перейдут троллейбус №5 и трамвай №3

Фото: Динар Фатыхов

В Казани с 19 июня на бескондукторную систему оплаты перейдут троллейбус №5 и трамвай №3. Таким образом, суммарно без кондуктора начнет функционировать 9 трамваев и 20 троллейбусов, сообщает пресс-служба «Метроэлектротранс».

Оплатить проезд можно будет самостоятельно при помощи валидаторов, которые будут закреплены на поручнях составов. Стоит отметить, что на линиях маршрутов будет осуществляться работа службы КРО (контрольно-ревизионный отдел).

В дальнейшем с бескондукторной системой оплаты планируется запустить троллейбусные маршруты № 1, 3, 8, трамвайный маршрут №7. На данный момент бескондукторная система оплаты работает на 127 единицах электрического транспорта.

Стоит подчеркнуть, что с 10 июня на трамвайном маршруте №5а в Казани начала действовать система бескондукторной оплаты проезда. Теперь пассажиры могут самостоятельно оплачивать проезд с помощью валидаторов.

Разиль Самигуллин