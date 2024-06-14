Пассажиропоток авиакомпаний России в мае вырос на 6,8%
Пассажиропоток авиакомпаний России в мае вырос на 6,8% и составил 9,3 млн человек, сообщает пресс-служба Росавиации.
Крупнейшими перевозчиками в прошедшем месяце стали «Аэрофлот», «Победа», «Сибирь» (S7), «Россия» и «Уральские авиалинии». Суммарно авиакомпании в мае перевезли 6,4 млн человек.
Стоит подчеркнуть, что пассажиропоток в российских аэропортах за первые 4 месяца 2024 года вырос на 7%, достигнув 60,8 млн человек. На внутренних авиалиниях было обслужено 47,6 млн пассажиров.
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