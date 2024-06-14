Бренд Coca-Cola повторно зарегистрирует товарные знаки в России
Американский бренд Coca-Cola в апреле подал в Роспатент три заявки, чтобы зарегистрировать товарные знаки Coca-Cola, Sprite и Fanta, сообщает РИА «Новости».
Регистрируемые товарные знаки относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг — для безалкогольных и алкогольных напитков, газировки.
Стоит подчеркнуть, что производитель напитков Coca-Cola Company покинул российский рынок в 2022 году. Тогда с прилавков российских магазинов исчезло большинство напитков, зарегистрированных под товарным знаком бренда.
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