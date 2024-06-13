Владимир Путин запретил с 2025 года использовать услуги кибербезопасности из недружественных стран

Фото: Максим Платонов

Президент России подписал указ, согласно которому госорганы, стратегические и системообразующие организации должны отказаться от использования ИБ-сервисов и услуг из недружественных стран с 1 января 2025 года, сообщает ТАСС.



До этого указ президента касался только систем защиты информации из таких государств. Теперь же в него добавлен запрет на пользование «сервисами (работами, услугами) по обеспечению информационной безопасности, предоставляемыми (выполняемыми, оказываемыми) этими организациями».

Напомним, в России обсуждается создание новой государственной структуры, которая будет заниматься вопросами кибербезопасности. На данный момент регулирование отрасли информационной безопасности осуществляется рядом структур, таких как ФСБ, Минцифры и Центробанк.