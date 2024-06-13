Минпромторг России включил легковые автомобили для такси в программу льготного лизинга

Фото: Максим Платонов

Легковые автомобили для использования в качестве такси теперь включены в программу льготного лизинга, о чем сообщили в Минпромторге РФ.

Ранее с просьбой о включении легковушек для такси в эту программу обращался к властям президент АвтоВАЗа Максим Соколов. В компании отмечали, что в текущем году таксопарки хотят приобрести 25 тысяч автомобилей Lada на эти цели.

В министерстве также уточнили, что программа льготного лизинга продолжает работать для транспортных средств всех категорий общественного транспорта, включая легковые такси, и всех отечественных электромобилей. Ранее правительство России выделило 13 млрд рублей на развитие электротранспорта в регионах.