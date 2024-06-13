Apple официально переименовал Apple ID в Apple Account

Американский производитель сообщил о переименовании Apple ID в пресс-релизе на своем сайте. Теперь идентификатор будет называться Apple Account. Это сделано для обеспечения единообразного входа в систему во всех службах и устройствах Apple, сообщает РБК.

В некоторых местах брендинг Apple ID все еще сохраняется, например на странице входа в интернет. Окончательный переход на Apple Account планируется завершить к моменту выхода iOS 18 ближайшей осенью. Другие обновления программного обеспечения будут выпущены позднее в этом году.

Изменения были анонсированы на ежегодной конференции WWDC 2024 (Worldwide Developers Conference), которая проходила с 10 по 14 июня в штаб-квартире Apple в калифорнийском Купертино. На ней компания представила новые функции для операционных систем iOS, iPadOS, macOS, watchOS и голосового ассистента Siri.

Также было объявлено о добавлении в мобильную операционную систему iOS расширенных инструментов персонализации рабочего стола со свободным размещением иконок приложений, возможностью смены их размера, выбора цветов для ряда отдельных значков и упорядочивания виджетов.

Центр управления получил более гибкие настройки с возможностью кастомизации в стиле Android. Добавлена поддержка спутниковой связи, позволяющей отправлять экстренные сообщения в местах, где нет покрытия мобильной связи или интернета. Функция будет доступна для владельцев смартфонов с iPhone 14.

Стоит подчеркнуть, что в апреле российские сервисы начали предупреждать своих пользователей об отключении доступа через аккаунты Google и Apple ID. Так, например, в сервисе «Литрес» новых и старых пользователей просили удостовериться в актуальности электронной почты и номера телефона, привязанного к профилю.

Разиль Самигуллин