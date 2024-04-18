Российские сервисы начали предупреждать своих пользователей об отключении доступа через Google аккаунты и Aplle ID

Российские сервисы начали предупреждать своих пользователей об отключении доступа через Google аккаунты и Aplle ID. Об этом сообщил корреспондент «Реального времени».

Так, например, в сервисе «Литрес» новых и старых пользователей просят удостовериться в актуальности электронной почты и номера телефона привязанного к профилю. Поскольку с 22 апреля доступ к Google аккаунтам и Aplle ID будет отключен.

Проблемы с входом через данные сервисы уже наблюдается и в vk.play.ru. В настоящее время вход доступен только через почту mail, VK и с сайта Одноклассники. Однако, сейчас на сервисе можно изменить вход на аккаунт заменив его на способ, который разрешен. Среди ограниченных методов входа также числится и стриминговая платформа Twitch, она принадлежит американской компании Amazon.

Ранее Федеральная антимонопольная служба потребовала от Apple представить свою позицию относительно доступа российских платежных систем к функции бесконтактных платежей в системе iOS.

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Разиль Самигуллин