Россия может отменить визовый режим с несколькими странами

Фото: Луиза Игнатьева

Россия может отменить визовый режим с несколькими странами. Среди них Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Малайзия и Мьянма, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра экономического развития России Максима Решетникова.

Глава министерства добавил, что ряд документов планируется подписать до конца нынешнего года.

Стоит подчеркнуть, что для россиян выросла стоимость оформления шенгенской визы. Так, для взрослых она выросла с 80€ до 90€, а для детей с 40€ до 45€. Решение об увеличении визового сбора с 11 июня было принято Еврокомиссией в марте.

Разиль Самигуллин