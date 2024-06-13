До конца года Казань получит 157 новых автобусов с газомоторным двигателем

Фото: Динар Фатыхов

До конца года Казань получит 157 новых автобусов с газомоторным двигателем по контракту с ГТЛК. Об этом сообщил директор Средне-Волжского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» Булат Газизуллин.

Экономия от эксплуатации автобуса составляет 118 млн рублей за год. По его оценке, с переходом на газ общественный транспорт на газу смог сэкономить свыше 2 млрд руб.

В апреле премьер-министр республики Алексей Песошин сообщил о планах приобрести 201 автобус большого класса на газомоторном топливе для Казани и Набережных Челнов.

По его словам, обновление автобусного парка — часть работы по организации современного и эффективного транспортного обеспечения в республике. Песошин также отметил, что за последние годы были выделены значительные средства на обновление парка общественного транспорта из различных источников. Кроме того, ежегодно из регионального бюджета субсидируются муниципальные сельские перевозки.