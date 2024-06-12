В Казани прошел салют в честь Дня России
В Казани прошел торжественный салют в честь Дня России. Наблюдать его было можно над акваторией Казанки возле «Чаши». Фейерверк начался в 22:00.
Сегодня президент России Владимир Путин, выступая в Кремлевском дворце, поздравил жителей страны с Днем России. Глава государства отметил, что этот праздник отмечается с уважением к стране, с почитанием ее многовековой истории, заветов предков, их достижений и побед.
В Казани мероприятия, приуроченные ко Дню России, стартовали 11 июня и продлятся до конца недели. К празднику была подготовлена насыщенная программа.
Так, в 17:00 у центра семьи «Казан» начался праздничный концерт. На сцене выступали творческие коллективы республики и артисты Татарской филармонии, группа Melekess, Азат Гильмутдинов, Ильгиз Шайхразиев. Хедлайнером концерта стал Сосо Павлиашвили.
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