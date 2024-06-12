Страны ОПЕК+ превысили план по добыче нефти в мае

Фото: Максим Платонов

Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в мае добывали 34,55 млн баррелей нефти в сутки. Это на 630 тыс. баррелей в сутки больше плана с учетом добровольных сокращений ряда членов альянса, сообщает «Интерфакс».

В апреле добыча государств ОПЕК, участвующих в соглашении, составила 21,84 млн б/с, что на 620 тыс. б/с выше плана. Страны не-ОПЕК в прошлом месяце добывали на 10 тыс. б/с сверх разрешенного уровня — 14,30 млн б/с (12,71 млн б/с без учета Мексики).

По сравнению с апрелем страны блока сократили нефтепроизводство на 40 тыс. б/с. Добыча нефти в Саудовской Аравии осталась в мае на уровне 9,03 млн б/с, что на 50 тыс. б/с выше необходимого плана. Россия снизила добычу нефти на 80 тыс. б/с — до 9,22 млн б/с, но это на 170 тыс. б/с больше заявленного на май уровня с учетом добровольных сокращений (9,05 млн б/с).

На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что в России могут сократить добычу нефти в 2024 году до 505—515 млн тонн, что на 3—5% меньше, чем годом ранее.

Разиль Самигуллин