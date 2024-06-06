Россия может сократить добычу нефти из-за сделки ОПЕК+

Фото: realnoevremya.ru

Вице-премьер Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что в России могут сократить добычу нефти в 2024 году до 505—515 млн тонн, что на 3—5% меньше, чем годом ранее, сообщает Газета.ru.

Александр Новак отметил, что более точные данные будут известны в конце года. Он также подчеркнул, что производство может упасть до минимума с 2020 года, когда страны ОПЕК+ договорились сократить добычу из-за обвала цен. Тогда Россия выпустила 512,8 млн тонн нефти.

С 2023 года Россия перестала публиковать данные по добыче, так как участвует в новой сделке ОПЕК+ по ограничению производства. В апреле — июне РФ обещала сократить добычу на 350—471 тыс. баррелей в сутки, а экспорт — на 71—121 тыс. б/с. Недавно ОПЕК+ продлила общее сокращение на 2,2 млн б/с на III квартал. Кроме того, Александр Новак отметил снижение рыночных дисконтов на российскую нефть. По его оценкам, мировой спрос до 2030 года может вырасти до 110—115 млн б/с.