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Эксперты Сбера рассказали о хеджировании процентных и валютных рисков

11:29, 12.06.2024

Сбер организовал для представителей бизнеса Набережных Челнов деловую встречу на тему: «Инструменты повышения финансовой стабильности — хеджирование процентных и валютных рисков». В мероприятии приняли участие 30 клиентов региона и эксперты банка.

Участники обменялись аналитикой о состоянии экономики и прогнозами финансового рынка России. В рамках первой панельной дискуссии прошло обсуждение возможностей хеджирования процентного риска в случае роста ключевой ставки. В рамках второй дискуссии участники ответили на вопросы о возможностях управления валютным риском.

— Высокая волатильность курсов иностранных валют представляет собой один из значительных рисков для компаний, работающих с международными партнерами. Хеджирование валютных рисков позволяет зафиксировать валютный курс на срок сделки. Основным преимуществом для клиента является возможность прогнозирования своих денежных потоков, не отвлекая денежные средства из бизнеса, — прокомментировал Алексей Пылаев, директор управления глобальных рынков Волго-Вятского банка Сбербанка.

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ЭкономикаБанки Татарстан

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