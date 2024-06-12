Главком ВМФ России проверил производственные мощности предприятий ОПК в Татарстане

В рамках рабочей поездки в Татарстан главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев проверил производственные возможности оборонно-промышленных предприятий республики, сообщает «Интерфакс».

Во время визита адмирал посетил Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова и Зеленодольский завод имени А.М. Горького, где принял участие в спуске на воду нового малого ракетного корабля «Ставрополь».

На заводах Моисеев провел совещания по реализации кораблестроительной и авиастроительной программ в части, касающейся ВМФ. Были заслушаны доклады руководства АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» и Зеленодольского судостроительного завода о ходе строительства и испытаний новых кораблей, которые должны пополнить состав ВМФ в ближайшее время, а также о развитии производственной базы предприятия.

Разиль Самигуллин