В Казани повреждена контактная сеть на участке остановки «10-й микрорайон»
В Казани на участке остановки общественного транспорта «10-й микрорайон» произошло повреждение контактной сети, сообщила пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».
В связи с этим, троллейбусы маршрутов №5, 9 и 12 временно следуют до Танкового кольца. На месте работают аварийные службы предприятия.
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