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В Казани повреждена контактная сеть на участке остановки «10-й микрорайон»

20:42, 11.06.2024
В Казани повреждена контактная сеть на участке остановки «10-й микрорайон»
Фото: Максим Платонов

В Казани на участке остановки общественного транспорта «10-й микрорайон» произошло повреждение контактной сети, сообщила пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

В связи с этим, троллейбусы маршрутов №5, 9 и 12 временно следуют до Танкового кольца. На месте работают аварийные службы предприятия.

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