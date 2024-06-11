Акции Apple установили новый исторический рекорд после презентации функций с ИИ на WWDC 2024

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Акции компании Apple достигли нового исторического максимума, подорожав на 6,38% в моменте и достигнув отметки в $205,45. Предыдущий внутридневной рекорд был установлен 14 декабря 2023 года на уровне $199,62.



Рост акций производителя произошел после того, как компания представила новые функции искусственного интеллекта в своих продуктах на ежегодной конференции WWDC 2024 (Worldwide Developers Conference). В частности, были продемонстрированы новая платформа искусственного интеллекта под названием Apple Intelligence и объявлено о партнерстве с разработчиком ChatGPT — компанией OpenAI.

По мнению аналитиков, программное обеспечение, для работы которого требуется как минимум iPhone 15 Pro или iPhone 15 Pro Max, может стимулировать пользователей к обновлению модели смартфона. Согласно оценкам Wedbush Securities, около 270 млн iPhone «не обновлялись» до более свежей версии за последние 4 года.

Напомним, инвестор Уоррен Баффет, известный как «оракул из Омахи», продолжает продавать акции компании Apple. На этот раз Berkshire Hathaway, конгломерат Баффета, сократил свою долю в технологическом гиганте почти на 13%.



Рената Валеева