В Татарстане авиакомпания «Северный ветер» привлечена к ответственности за некачественное оказание услуг

Фото: Максим Платонов

Камская транспортная прокуратура провела проверку по обращению пассажира о нарушении авиакомпанией прав потребителей.

В результате проверки было установлено, что в апреле 2024 года авиакомпания «Северный ветер» при выполнении рейса Нижнекамск — Сочи по технической причине произвела замену воздушного судна. Из-за меньшей вместимости предоставленного резервного самолета на рейс не были допущены 22 пассажира.



В этой связи Камский транспортный прокурор внес руководителю авиакомпании представление. По материалам транспортной прокуратуры Управлением Роспотребнадзора по Татарстану авиакомпания привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) выполнения работ либо оказания населению услуг) с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, Татарская транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса ZV 1021 авиакомпании «Азур Эйр», который должен был вылететь из Казани в Анталью 7 июня 2024 года в 22.40. По предварительным данным, вылет был отложен из-за технической неисправности воздушного судна.

Рената Валеева