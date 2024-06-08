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Авиакомпании «Азур Эйр» задержала рейс Казань — Анталья на 14 часов из-за неисправности судна

11:26, 08.06.2024
Авиакомпании «Азур Эйр» задержала рейс Казань — Анталья на 14 часов из-за неисправности судна
Фото: Максим Платонов

Татарская транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса ZV 1021 авиакомпании «Азур Эйр», который должен был вылететь из Казани в Анталью 7 июня 2024 года в 22.40. По предварительным данным, вылет отложен до 12.00 8 июня из-за технической неисправности воздушного судна.

На рейс зарегистрирован 241 пассажир, включая 3 несовершеннолетних. На время ожидания вылета авиакомпания предоставляет пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. В аэропорту находится представитель Татарской транспортной прокуратуры, организована работа мобильной приемной для пассажиров. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры.

Аналогичная ситуация с задержкой рейса произошла в Татарстане и в марте. Тогда вылет из Казани в египетский Шарм-Эль-Шейх был задержан на 12 часов 15 минут. Причиной несвоевременного вылета тогда стали погодные условия.

Разиль Самигуллин

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