Фальков: ОАЭ и Египет хотят создать совместные с Россией учебные заведения

Фото: Динар Фатыхов

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что Объединенные Арабские Эмираты и Египет заинтересованы в открытии филиалов российских вузов или создании совместных учебных заведений. По его словам, это станет одной из первостепенных задач для развития международного сотрудничества.

— Мы обсуждаем разные форматы присутствия российских университетов в других странах, но сегодня здесь, в Казани, обсуждалось сотрудничество именно с Египтом и ОАЭ, — подчеркнул министр.

Кроме того, к 2030 году планируется увеличить количество иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, до 500 тысяч человек. Министр образования отметил, что это должно способствовать укреплению позиций России на международной арене и развитию сотрудничества с другими странами в области образования.

Ранее Фальков объявил о скором нововведении в систему российского образования. С 2025 года понятие «бакалавр» уйдет из высшего образования страны.