Бывшему главному коммунальщику Минобороны по делу о взятке в 65 млн рублей назначено 9 лет колонии
Экс главному коммунальщику Минобороны по делу о взятке в 65 млн рублей назначено 9 лет колонии, сообщает ТАСС.
Суд признал бывшего коммунальщика Минобороны виновным по статье «получение взятки в особо крупном размере». Подсудимый будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
Стоит подчеркнуть, что ранее гособвинение попросило суд назначить обвиняемому 12 лет лишения свободы, а также требовало на десять лет запретить заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих и административно-хозяйственных функций.
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