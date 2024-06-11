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Бывшему главному коммунальщику Минобороны по делу о взятке в 65 млн рублей назначено 9 лет колонии

13:12, 11.06.2024

Экс главному коммунальщику Минобороны по делу о взятке в 65 млн рублей назначено 9 лет колонии, сообщает ТАСС.

Суд признал бывшего коммунальщика Минобороны виновным по статье «получение взятки в особо крупном размере». Подсудимый будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Стоит подчеркнуть, что ранее гособвинение попросило суд назначить обвиняемому 12 лет лишения свободы, а также требовало на десять лет запретить заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих и административно-хозяйственных функций.

Разиль Самигуллин

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