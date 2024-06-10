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Банк России опубликовал официальный курс валют на 11 июня

16:27, 10.06.2024
Банк России опубликовал официальный курс валют на 11 июня
Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 11 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.

Так, цена юаня подешевела на 0,01 рубля, доллар возрос в цене на 0,23 рубля, евро потерял 1,05 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 12,22 рубля;
  • доллар — 88,99 рубля;
  • евро — 95,64 рубля.

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