Банк России опубликовал официальный курс валют на 11 июня
Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 11 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.
Так, цена юаня подешевела на 0,01 рубля, доллар возрос в цене на 0,23 рубля, евро потерял 1,05 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 12,22 рубля;
- доллар — 88,99 рубля;
- евро — 95,64 рубля.
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