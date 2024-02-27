Прокуратура Татарстана нашла нарушения в работе СИЗО-5 в Чистополе

Фото: предоставлено realnoevremya.ru старшим помощником прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Русланом Галиевым

Первый заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика проверил работу СИЗО-5 в Чистополе. Во время визита представитель надзорного органа выявил ряд нарушений — для их устранения приняты меры реагирования, рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Во время проверки Заика изучил содержание следственно-арестованных и осужденных, организацию труда и медицинского обслуживания, а также иные вопросы функционирования изолятора.

По итогам проверки состоялось оперативное совещание с участием руководства профильного отдела республиканской прокуратуры, ФКУ СИЗО № 5, а также Чистопольского городского прокурора.

Чистопольское СИЗО появилось в 2006 году в результате перепрофилирования местной тюрьмы. Учреждение появилось в стенах Чистопольского тюремного замка, построенного в 1856 году.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».