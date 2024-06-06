В Татарстане цены на автомобили с пробегом остаются стабильными, новые машины подорожали на 3%

Фото: Динар Фатыхов

Сервис «Авто.ру Оценка» сообщил «Реальному времени», как сейчас развивается рынок автомобилей в Татарстане и какие произошли изменения цен на новые и подержанные автомобили за прошедший месяц.



Новые автомобили

В сегменте новых автомобилей значительный рост наблюдается у Lada Vesta — ее стоимость составила 1,7 миллиона рублей (+5%). На 3% подорожала Lada Granta, которая была оценена в 1,1 миллиона рублей. Среди подорожавших также были отмечены Haval F7 (+3%; 3 миллиона рублей) и Changan UNI-K (+2%; 4,2 миллиона рублей).

Однако средняя стоимость некоторых новых моделей также снизилась. Цена за Geely Monjaro упала до 4,6 миллиона рублей (-5%), а у Omoda S5 — до 2,3 миллиона рублей (-4%). Также на 4% упала цена на Jetour Dashing и составила 2,7 миллиона рублей.

Среди подешевевших также оказались Geely Emgrand (-3%; 2,3 миллиона рублей) и Haval Jolion (-2%; 2,4 миллиона рублей). Это может быть связано с изменением предложения на рынке или сезонными колебаниями спроса.

Автомобили с пробегом

Третий месяц подряд средняя стоимость автомобилей с пробегом держится на уровне 1,5 миллиона рублей. При этом на отдельные модели цены заметно корректируются. Лидером в повышении стоимости стали BMW 3er (+8%; 2,4 миллиона рублей) и Kia Seltos (+7%; 2,5 миллиона рублей). Также подорожала Lada Largus, за которую в среднем просили 1,6 миллиона рублей (+6%).

Значительное понижение в цене зафиксировали за Lada 2110 — ее оценили в 248 000 рублей (-12%). На 9% упала стоимость Chevrolet Aveo (440 000 рублей) и Suzuki SX4 — до 880 000 рублей. Также значительно снизились цены на Volkswagen Passat (-8%; 1,1 миллиона рублей) и Nissan X-Trail (-7%; 2 миллиона рублей).

Рената Валеева