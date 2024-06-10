На этой неделе в Татарстане ожидается до +35 градусов

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После небольшого спада температуры в начале июня погода в Татарстане вновь становится жаркой. Начиная с завтрашнего дня погодой в регионе будет управлять антициклон, который принесет повышение температуры до 30 градусов и выше.

По данным Гидрометцентра республики, в течение недели столбики термометров будут подниматься до 30-градусной отметки и выше. Так, во вторник, 11 июня, ночью ожидается от +12 до +17, а днем воздух прогреется от +27 до +32 градусов. В среду, 12 июня, ночные температуры составят от +17 до +22, а дневные — от +29 до +34. Аналогичные показатели ожидаются и в четверг, 13 июня.

В пятницу, 14 июня, сохранится жаркая погода с дневными температурами от +30 до +35 градусов, возможны локальные грозовые дожди. А в выходные дни при прохождении атмосферных фронтов в районах Татарстана пройдут дожди с грозами, температуры ожидаются от +22 до +27, в субботу на востоке — до +32 градусов.

Разиль Самигуллин