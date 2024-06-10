Фракция ЛДПР предложила передавать объекты культурного наследия в пользование любым госучреждениям

Фото: Радиф Кашапов

Депутаты фракции ЛДПР предложили передавать объекты культурного наследия в регионах России в безвозмездное пользование любым государственным учреждениям. Об этом сообщил депутат Владимир Сипягин. По его словам, многие исторические здания стоят бесхозно или используются не по назначению.

Идея заключается в том, чтобы государство могло передавать такие объекты в бесплатное пользование образовательным, медицинским учреждениям и административным ведомствам. Это позволит сохранить исторические здания и использовать их более эффективно.

Стоит подчеркнуть, что в этом году в Татарстане пройдет проверка около 100 объектов культурного наследия для постановки их на государственную охрану. Помимо этого, будет проведена экспертиза 20 памятников археологии.

Разиль Самигуллин