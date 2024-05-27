Правительство планирует ужесточить наказание за опасное вождение

Фото: Максим Платонов

Правительство планирует ужесточить наказание за опасное вождение. Так, помимо штрафа в размере 3 тысячи рублей предложено лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев в случае повторного нарушения.

Термин «опасное вождение» появился в ПДД еще в 2016 году, но наказания за это нарушение не предусмотрено до сих пор. Депутаты регулярно пытаются исправить это упущение.

Напомним, 3 года назад сообщалось, что камеры на дорогах получат возможность фиксировать опасное вождение. Росстандарт совместно с МВД готовили соответствующий ГОСТ.

Разиль Самигуллин