В Иране началась предвыборная агитация кандидатов на пост президента

Фото: Артем Гафаров

В Иране официально стартовала предвыборная агитация шести политиков, чьи кандидатуры вошли в финальный список участников внеочередных президентских выборов. Она продлится две недели, сообщил представитель избирательного штаба страны Мохсен Эслами.

— Предвыборная агитация кандидатов в президенты официально начата с даты объявления их имен Министерством внутренних дел и закончится за 24 часа до начала голосования, то есть в 8.00 (7.30 мск) утра 27 июня, — приводит его слова РИА «Новости».



В список кандидатов вошли: экс-глава МВД при Махмуде Ахмадинежаде клерик Мостафа Пурмохаммади, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр иранской столицы Алиреза Закани, экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001—2005) и член парламента Масуд Пезешкиан, а также глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми.

Внеочередные выборы назначили после гибели в мае при крушении вертолета президента страны Эбрахима Раиси.

Елизавета Пуншева