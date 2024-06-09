Восьмерых челнинцев обвиняют в разбое, вымогательстве и незаконном лишении свободы

Фото: Максим Платонов

Следственный комитет Татарстана завершил расследование уголовного дела в отношении восьмерых жителей Набережных Челнов. Их обвиняют в разбое, вымогательстве и незаконном лишении свободы, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По версии следствия, у одного из обвиняемых был финансовый конфликт с двумя челнинцами. Тогда он решил их похитить и вымогать у них деньги. Для совершения преступления фигурант привлек своих знакомых, отмечается в сообщении.

В мае прошлого года потерпевших пригласили в гаражный бокс. В состоянии алкогольного опьянения фигуранты, надев камуфляжную форму, инсценировали задержание двух челнинцев. С собой у них были муляжи автоматов Калашникова и автомобиль Ford Tranzit с наклеенной на него символикой правоохранительных органов.

Обвиняемые пристегнули потерпевших наручниками к смотровым ямам и, избивая и угрожая расправой, требовали подписать признания в совершении противоправных действий, как рассказали представители республиканского СКР. Утром следующего дня потерпевшим удалось освободиться, после чего они обратились в правоохранительные органы.

Уточняется, что следствие собрало достаточную доказательную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В конце мая в Татарстане суд назначил принудительные меры медицинского характера мужчине, который пытался выбросить из окна свою малолетнюю дочь. Следственный комитет России по Татарстану собрал доказательства вины 35-летнего мужчины.

Елизавета Пуншева