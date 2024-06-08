В Казани на территории экстрим-парка «Урам» демонтируют скейт-площадку

Фото: Максим Платонов

В Казани на территории экстрим-парка «Урам» демонтируют скейт-площадку. Решение о разборе части конструкции было принято в связи с тем, что прошедшей ночью неизвестные разобрали часть трамплина, сообщает пресс-служба дирекции парков Казани.

В организации отметили, что зона экстрим-активности является довольно популярной и сохранение площадки в таком виде крайне опасно, а восстановлению она не подлежит. Работы по созданию новой зоны займут несколько дней.

Летний сезон в парке «Урам» открылся 28 апреля, а уже в этом году власти Казани создадут маршрут автобуса для того, чтобы общественная зона стала более доступной.

Разиль Самигуллин