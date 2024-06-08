В Казани на территории экстрим-парка «Урам» демонтируют скейт-площадку
В Казани на территории экстрим-парка «Урам» демонтируют скейт-площадку. Решение о разборе части конструкции было принято в связи с тем, что прошедшей ночью неизвестные разобрали часть трамплина, сообщает пресс-служба дирекции парков Казани.
В организации отметили, что зона экстрим-активности является довольно популярной и сохранение площадки в таком виде крайне опасно, а восстановлению она не подлежит. Работы по созданию новой зоны займут несколько дней.
Летний сезон в парке «Урам» открылся 28 апреля, а уже в этом году власти Казани создадут маршрут автобуса для того, чтобы общественная зона стала более доступной.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.