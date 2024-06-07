Эльвира Набиуллина заявила, что отмена массовой льготной ипотеки не приведет к краху строительного рынка

Фото: Максим Платонов

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что отмена массовой льготной ипотечной госпрограммы на новостройки под 8% не вызовет провала строительного рынка и массового высвобождения рабочих, сообщает РИА «Новости».

Ожидается, что программа завершится 1 июля. После этого останутся только адресные программы, такие как «семейная ипотека».

Стоит подчеркнуть, что в рамках ПМЭФ Владимир Путин предложил расширить действие программы семейной ипотеки под 6% годовых. По словам главы государства, теперь она будет доступна для семей, приобретающих жилье в малых городах, независимо от возраста детей.

Разиль Самигуллин