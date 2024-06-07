Президент России предложил расширить программу семейной ипотеки
Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложил расширить действие программы семейной ипотеки под 6% годовых.
По словам главы государства, теперь она будет доступна для семей, приобретающих жилье в малых городах, независимо от возраста детей.
Отметим, что за последний год в Татарстане произошло снижение ипотечных ставок на новостройки на 5%.
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