Президент России предложил расширить программу семейной ипотеки

Фото: Максим Платонов

Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложил расширить действие программы семейной ипотеки под 6% годовых.

По словам главы государства, теперь она будет доступна для семей, приобретающих жилье в малых городах, независимо от возраста детей.

Отметим, что за последний год в Татарстане произошло снижение ипотечных ставок на новостройки на 5%.