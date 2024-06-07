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Президент России предложил расширить программу семейной ипотеки

16:04, 07.06.2024
Президент России предложил расширить программу семейной ипотеки
Фото: Максим Платонов

Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложил расширить действие программы семейной ипотеки под 6% годовых.

По словам главы государства, теперь она будет доступна для семей, приобретающих жилье в малых городах, независимо от возраста детей.

Отметим, что за последний год в Татарстане произошло снижение ипотечных ставок на новостройки на 5%.

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