Россия пригласит на саммит БРИКС в Казани страны формата БРИКС+

На саммит БРИКС, который пройдет в Казани осенью, Россия пригласит не только полноценных членов объединения, но и страны формата БРИКС+. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Известиям».

— При подготовке саммита в Казани осенью этого года пригласим на заседание не только полноценных членов БРИКС, которых теперь 10, но и наших партнеров в формате БРИКС+, — сказал министр.

Также Лавров заявил, что к саммиту параллельно готовится решение о введении новой категории «страна-партнер». Он добавил, что в очереди на партнерство стоят около 30 стран.

По словам главы МИД РФ, объединение «действительно обрело глобальное измерение не только по своей повестке дня и географии, так как представлены практически все основные регионы, но и по количеству стран».

Лавров указал, что дипломатия развивается в такой парадигме и все региональные и субрегиональные процессы гармонично вписываются в позицию и философию, которые БРИКС продвигает на глобальном уровне.

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Артем Гафаров