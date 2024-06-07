Владимир Путин: «Никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет»
Владимир Путин в рамках пленарной сессии ПМЭФ заявил об отсутствии необходимости проводить мобилизацию в России, сообщает РИА «Новости».
Глава государства добавил, что в прошлом году более 300 тысяч человек заключили контракт в военкоматах, в 2024 году количество добровольцев уже превысило 160 тысяч.
В рамках пленарной сессии глава государства также рассказал, что с начала года российские войска освободили 47 населенных пунктов, добавив, что военные силы постепенно выдавливают противника из Донбасса и с других территорий.
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