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Владимир Путин: «Никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет»

18:17, 07.06.2024
Владимир Путин: «Никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет»
Фото: скриншот трансляции ТАСС

Владимир Путин в рамках пленарной сессии ПМЭФ заявил об отсутствии необходимости проводить мобилизацию в России, сообщает РИА «Новости».

Глава государства добавил, что в прошлом году более 300 тысяч человек заключили контракт в военкоматах, в 2024 году количество добровольцев уже превысило 160 тысяч.

В рамках пленарной сессии глава государства также рассказал, что с начала года российские войска освободили 47 населенных пунктов, добавив, что военные силы постепенно выдавливают противника из Донбасса и с других территорий.

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