В Казани появилась своя библиотека городских и промышленных запахов

Фото: предоставлено пресс-службой СИБУР

«Чем пахнет завод?» — этим вопросом задалась архитектор, урбанист и автор парфюмерного проекта Urban Candles Вероника Ямилова. В поисках ответа она отправилась на «Казаньоргсинтез». Итогом совместной работы стала первая и уникальная в своем роде библиотека городских и промышленных запахов. Их накануне презентовали гостям открытого вечера, устроенного нефтехимическим предприятием СИБУРа в Казани.

Продукты пиролиза, запах пиролизной смолы и поликарбонатов — три промышленных аромата. Запахи Сабантуя, Волжской тропы, что будет открыта буквально на границе санитарно-защитной зоны комплекса, и аромат Казани — коллекция городских ароматов.

— Конечно, все ароматы понравились. Но удивительно, что мне ближе даже ароматы завода, чем городские. Хотя, казалось бы, должно было быть иначе. А тут получилось по-другому: ароматы пиролизной смолы мне ближе, чем ароматы Черного озера, — таково мнение гостьи вечера — автора блога «Казань Интересная» Русины Семененко.

— С точки зрения обычного человека, мне понравилась идея раскрывать места через вот такие творческие грани, которые показывают то, что не видно обычным взглядом, — добавила экопросветительница Кира Камалова.

В дальнейшем библиотеку запахов планируется расширить и представить в одном из музейно-выставочных пространств, пообещали организаторы необычного перформанса.