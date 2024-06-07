Владимир Путин: «Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли»
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия, несмотря на санкции, остается одним из ключевых участников мировой торговли, сообщает ТАСС.
Глава государства добавил, что 3/4 товарооборота России приходится на долю дружественных стран.
Стоит подчеркнуть, что в мае на пленарном заседании KazanForum вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что товарооборот России со странами Организации исламского сотрудничества вырос на 30%.
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