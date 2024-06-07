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Владимир Путин: «Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли»

15:18, 07.06.2024
Владимир Путин: «Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли»
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия, несмотря на санкции, остается одним из ключевых участников мировой торговли, сообщает ТАСС.

Глава государства добавил, что 3/4 товарооборота России приходится на долю дружественных стран.

Стоит подчеркнуть, что в мае на пленарном заседании KazanForum вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что товарооборот России со странами Организации исламского сотрудничества вырос на 30%.

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