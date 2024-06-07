В Госдуме обсуждают снижение возрастного ценза для трудоустройства
Замглавы комитета Госдумы по аграрным вопросам, депутат Юлия Оглоблина сообщила о том, что сейчас обсуждается снижение возрастного порога для трудоустройства с 16 лет.
Депутат отметила, что действующее законодательство создает трудности для работодателей, которые опасаются брать на себя ответственность за несовершеннолетних работников.
— Более 90% школьников хотят работать во время каникул. Однако возникают проблемы, когда речь заходит о соблюдении техники безопасности и наличии ответственного лица за подростка, — заявила она.
Данная инициатива направлена на решение важных профориентационных задач. Она предполагает снижение возрастного порога до 16 лет при согласии родителей.
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