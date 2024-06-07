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Минниханов: «Мы высоко ценим сотрудничество между республиками в рамках российско-таджикистанских отношений»

10:10, 07.06.2024
Минниханов: «Мы высоко ценим сотрудничество между республиками в рамках российско-таджикистанских отношений»
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях Петербургского международного экономического форума провел встречу с первым заместителем премьер-министра Таджикистана Хокимом Холикзодой. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества между двумя республиками в рамках российско-таджикистанских отношений.

— Мы высоко ценим сотрудничество между республиками в рамках российско-таджикистанских отношений, — подчеркнул Минниханов, приветствуя министра.

В ходе беседы стороны обсудили экономическое сотрудничество. Раис республики отметил, что объем товарооборота между регионами пока остается небольшим и составил 36 миллионов долларов по итогам прошлого года. Однако заверил, что будет работать над тем, чтобы многократно его увеличить.

Также к встрече присоединился министр ЖКХ Татарстана Ирек Файзуллин.

Стороны обсудили организацию системной работы по привлечению мигрантов в систему строительства и ЖКХ. Особое внимание уделили организации обучения всех прибывающих в республику.

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