МУП «Метроэлектротранс» увеличивает количество троллейбусов на маршруте №3 в Казани

Фото: Дарья Пинегина

С 10 июня в Казани будет увеличен состав на линии по троллейбусному маршруту №3 на две единицы. Это сделано по многочисленным просьбам жителей микрорайона Азино и ЖК «Казань XXI век», сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

По мнению организации, увеличение количества троллейбусов позволит значительно сократить интервал ожидания транспорта на данном маршруте. Эта мера направлена на улучшение качества транспортного обслуживания населения Казани.

Сегодня МУП «Метроэлектротранс» сообщило, что планирует во второй половине июня перевести на бескондукторную систему троллейбусный маршрут №5 (20 троллейбусов) и трамвайный №5 (девять трамваев).