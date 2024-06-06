В Казани на демонтаж недостроя на территории медколледжа выделят 3,5 млн рублей

В Казани на демонтаж недостроя на территории медколледжа выделят 3,5 млн рублей. Заказчиком работ выступает Казанский государственный медицинский университет. Подрядчик обязуется выполнить работы в течение 40 дней после подписания договора.

Согласно контракту, исполнитель заказа обязуется выполнить проектно-изыскательские работы, на которые выделяется 76 тысяч рублей, произвести подготовку территории — на это заложено 153 тысячи рублей, и позднее совершить демонтаж. На последний этап работы заказчик закладывает сумму в 3,3 млн рублей.

Казанский медицинский колледж основан в 1837 году, в нем студенты обучаются по 10 направлениям медицинского профиля. Само учебное заведение принадлежит Казанскому государственному медицинскому университету.

Разиль Самигуллин