США провели второй за неделю тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты

США провели новый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщило Командование базы Ванденберг в Калифорнии, пишет «Интерфакс».

Запуск был осуществлен с базы в 01.46 по времени Тихоокеанского побережья США (в 11.46 по Москве). Американские военные заявили, что группировка МБР США готова, надежна и эффективна для применения и сдерживания. Это уже второй пуск МБР на текущей неделе — первый был проведен 4 июня.

Как указали американские военные, эти испытательные запуски являются частью рутинных и периодических мероприятий, призванных продемонстрировать, что ядерные силы Соединенных Штатов являются надежными и эффективными для сдерживания угроз XXI века. При этом подчеркивается, что испытание не является реакцией на текущие мировые события.

Напомним, 4 июня с базы Вандерберг в Калифорнии уже был произведен испытательный пуск не оснащенной боезарядом МБР Minuteman III.

Рената Валеева