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Госсовет Татарстана утвердил исполнение бюджета за 2023 год

14:35, 06.06.2024
Госсовет Татарстана утвердил исполнение бюджета за 2023 год
Фото: сайт Госсовета РТ

Основные параметры бюджета Татарстана на 2023 год в результате корректировок выросли на 140,7 млрд рублей по доходам и на 153,6 млрд рублей по расходам. Об этом сообщил глава Счетной палаты РТ Альберт Валеев на заседании парламента.

По его словам, пересмотр связан с «более высокими темпами развития экономики по сравнению с прогнозируемыми значениями», что привело к появлению дополнительных доходов. При этом он обратил внимание, что расходная статья бюджета в 510,2 млрд рублей была выполнена лишь на 97,2%, т.е. не все расходные средства были освоены. Он объяснил это тем, что администраторы сэкономили деньги на конкурсных процедурах по закупке материалов.

Отчет об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2023 год был утвержден по доходам в сумме 486,8 млрд рублей, по расходам в сумме 510,2 млрд рублей.

Луиза Игнатьева

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