В Казани бескондукторную систему оплаты в 2024 году введут в 126 троллейбусах и трамваях

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 2024 году еще 126 троллейбусов и трамваев в Казани оснастят бескондукторной системой оплаты проезда. В их число войдут и 25 новых троллейбусов, которые начали курсировать по пяти маршрутам в ноябре этого года.

Как сообщили мэрии Казани в МУП «Метроэлектротранс», бескондукторной системой оплаты проезда оборудуют трамваи №5, №5а, №7 и троллейбусы №1, №3, №5, №8. Горожане смогут расплачиваться транспортными и банковскими картами про помощи электронных устройств, установленных на поручнях у входов на площадки транспорта.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в конце ноября в общественном транспорте Казани началась масштабная замена ручных терминалов оплаты проезда. Новые валидаторы работают лишь в тестовом режиме, однако уже в феврале 2024 года их планируется ввести в опытную эксплуатацию.



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Галия Гарифуллина