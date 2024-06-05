Мирра Андреева вышла в полуфинал Roland Garros

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над Ариной Соболенко из Белоруссии в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4. В полуфинале турнира Андреева встретится с итальянкой Ясмин Паолини, сообщает ТАСС.

Стоит отметить, что Мирра Андреева является самой молодой полуфиналисткой турнира Большого шлема с 1997 года.

Взрослая карьера спортсменки началась в апреле 2023 года с победы в двух грунтовых турнирах ITF, проводившихся в Швейцарии в Кьяссо и Беллинцоне. Тогда Мирра Андреева впервые вошла в топ-200 WTA. Теннисистка стала единственным игроком в истории ITF, кто выигрывал несколько титулов уровня ITF W60 или выше до достижения 16 лет.

Разиль Самигуллин