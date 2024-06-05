Песошин: «Экологическая безопасность республики находится в надежных руках»

В Татарстане прошло торжественное мероприятие по передаче лесопожарной и лесопатрульной техники подведомственным учреждениям Минлесхоза, сообщает пресс-служба раиса.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подчеркнул, что более 17% территории республики покрыто лесами и они являются национальным богатством Татарстана. Он также отметил, что лесники играют важную роль в сохранении лесов и их рациональном использовании.

Песошин рассказал, что в лесной отрасли Татарстана работают более 2,5 тысячи человек. Благодаря их работе ежегодно создаются тысячи гектаров лесных насаждений, обеспечивается защита лесов от пожаров и незаконных рубок. Это особенно актуально сейчас, в разгар пожароопасного и лесокультурного сезонов.

Всего работникам лесного хозяйства передали 41 единицу техники и оборудования, закупленных в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» и госпрограммы «Развитие лесного хозяйства РФ».

— Мы благодарны президенту страны за оказанную республике поддержку в рамках национального проекта «Экология». Несомненно, новая техника станет хорошим подспорьем для лесничеств в обеспечении надежной защиты и охраны лесов. Уверен, экологическая безопасность республики находится в надежных руках, — добавил Песошин.

Рената Валеева