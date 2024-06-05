Фальков: в новой системе образования будет минимальное число программ с обучением по 5,5—6 лет

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Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что в новой системе высшего образования будет немного программ с максимальным сроком обучения 5,5—6 лет. Они будут предназначены для сложных специальностей, таких как фундаментальная системная инженерия, фундаментальная биология и химия, востоковедение и ряд других направлений, сообщает «Интерфакс».

Первые выпускники обновленной одногодичной магистратуры появятся уже в этом году. В их дипломах вместо академической степени «магистр» будут указаны конкретные квалификации. По словам Фалькова, это позволит выпускникам быть более конкурентоспособными на рынке труда.

Фальков также отметил, что число вузов, участвующих в пилотном проекте по обновлению системы высшего образования, может быть увеличено в 2025 году. Для этого потребуется обращение к главе государства.

Напомним, согласно заявлению Фалькова, в новой системе высшего образования планируется отказ от бакалавриата в пользу высшего и специализированного высшего образования. Такие нововведения вступят в силу с 2025 года.

Рената Валеева