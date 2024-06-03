Минобороны России сообщило о старте тренировок подразделений ЦВО в Татарстане и других регионах

Военные подразделения Центрального военного округа приступили к тренировкам на полигонах в регионах Поволжья, Урала и Сибири. Об этом сообщило Минобороны России.

Практические занятия проходят в Саратовской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской, Кемеровской, Кировской, Новосибирской, Челябинской областях, а также в Удмуртии, Татарстане и Башкирии.

— Артиллерийские, ракетные, танковые, мотострелковые, инженерные и другие подразделения проводят тренировки по тактической, огневой и другим видам боевой подготовки, — говорится в сообщении министерства.

По информации ведомства, летний период обучения подойдет к концу в октябре этого года.