Россия, Китай и Иран призвали Запад восстановить ядерную сделку с Тегераном

Фото: Артем Гафаров

Россия, Китай и Иран выступили с совместным заявлением, в котором призвали западные страны восстановить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) для урегулирования конфликта вокруг ядерной программы Ирана. Заявление было сделано на шестом заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), пишет ТАСС.

В заявлении подчеркивается, что восстановление СВПД позволит снять «подавляющее большинство вопросов» об иранской ядерной программе. Авторы заявления также отмечают, что полноценное действие ядерной сделки послужило бы инструментом снижения напряженности и стало бы беспроигрышной ситуацией для всех сторон.

Кроме того, Россия, Китай и Иран подчеркнули, что положения СВПД, требующие от Ирана гарантировать гражданский характер своей ядерной программы, остаются в силе. В связи с этим страны указали на необходимость того, чтобы международное сообщество относилось к Ирану, развивающему собственную атомную промышленность, точно так же, как к любому другому участнику Договора о нераспространении ядерного оружия.

Напомним, в сентябре 2023 года Иран аннулировал аккредитацию восьми специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), следивших за выполнением Тегераном обязательств по его ядерной программе.

Рената Валеева