Новости общества

14:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

СМИ: Иран отозвал аккредитацию у восьми инспекторов МАГАТЭ

13:50, 17.09.2023

Иран аннулировал аккредитацию восьми специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), следивших за выполнением Тегераном обязательств по его ядерной программе, сообщает ТАСС.

По сведениям агентства Fars, аккредитацию отозвали у инспекторов, являющихся гражданами Германии и Франции.

О решении отзыва аккредитации у нескольких инспекторов в субботу информировал директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он отмечал, что это должно сократить возможности агентства по осуществлению проверок в стране.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также