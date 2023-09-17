СМИ: Иран отозвал аккредитацию у восьми инспекторов МАГАТЭ
Иран аннулировал аккредитацию восьми специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), следивших за выполнением Тегераном обязательств по его ядерной программе, сообщает ТАСС.
По сведениям агентства Fars, аккредитацию отозвали у инспекторов, являющихся гражданами Германии и Франции.
О решении отзыва аккредитации у нескольких инспекторов в субботу информировал директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он отмечал, что это должно сократить возможности агентства по осуществлению проверок в стране.
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